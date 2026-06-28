Las labores de búsqueda de desaparecidos continúan en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela el pasado miércoles. Equipos de emergencia trabajan entre los escombros de edificios derrumbados, con apoyo de maquinaria pesada y rescatistas internacionales.

La Guaira, estado donde se ubica Catia La Mar, fue declarado zona de desastre tras la emergencia. Durante la madrugada de este domingo llegó una delegación de India para instalar un hospital de campaña, mientras que rescatistas de Costa Rica se sumaron a las tareas de búsqueda de víctimas.

El último balance oficial reporta 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, además de 432 réplicas. Las autoridades pidieron canalizar la ayuda mediante centros de acopio y evitar viajes particulares a La Guaira para no obstaculizar el trabajo de los equipos de rescate.

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