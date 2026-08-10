Universidad Católica emprendió viaje a Argentina para duelo ante Estudiantes
Publicado:
Fotos Destacadas
Tránsito suspendido en Avenida España por deslizamiento de rocas
Megaoperativo de Carabineros y PDI dejó 1.341 detenidos a nivel nacional
Alan Medina fue la figura de Everton en el triunfo sobre Huachipato en Talcahuano
Fotos Recientes
Universidad Católica emprendió viaje a Argentina para duelo ante Estudiantes
Al menos 20 edificios colapsados por sismo 7,4 en Cali, sede de la reciente investidura presidencial
La U cosechó un triunfo aguantando la presión de Palestino en el Nacional
El plantel de Universidad Católica emprendió viaje a Argentina para el duelo de este martes ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados