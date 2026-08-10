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Universidad Católica emprendió viaje a Argentina para duelo ante Estudiantes

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El plantel de Universidad Católica emprendió viaje a Argentina para el duelo de este martes ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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