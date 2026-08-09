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La U cosechó un triunfo aguantando la presión de Palestino en el Nacional

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Un triunfo que se complicó más de la cuenta consiguió Universidad de Chile ante Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto laico desperdició varias ocasiones para un tercer gol y terminó llevándose un 2-1 desde el Estadio Nacional.

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