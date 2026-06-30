Venezolanos en Chile piden "replantear" política migratoria y frenar expulsiones tras terremotos

La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), Patricia Rojas, hizo este martes un pedido al Gobierno chileno para replantear su política migratoria, ante la agudización de la crisis humanitaria y la destrucción total provocada por los terremotos gemelos en el país caribeño.

En entrevista con Una Nueva Mañana, la dirigenta apuntó a la necesidad de flexibilizar los procesos de regularización y poner bajo revisión las medidas que incentivan la salida de extranjeros que no representan un peligro delictivo.

A su juicio, el violento impacto de los sismos —que ya deja más de 1.700 fallecidos y la pérdida del principal aeropuerto internacional— vuelve inviable que los migrantes en situación irregular o bajo planes gubernamentales retornen a su territorio de origen.

"Creo que es hora de empezar a replantearse el tema de política migratoria respecto de la expulsión de personas que no tengan antecedentes penales. ¿A dónde van a regresar estas personas? (...). Lo ideal sería empezar a revisar a las personas que, por lo menos, se empadronaron, que ingresaron en situación irregular pero que se empadronaron, que han demostrado que tienen arraigo y que no tienen antecedentes penales para avanzar en un proceso de regularización revisando caso por caso. Creo que hay que replantear esta política migratoria dadas las circunstancias", argumentó Rojas.

La líder de la comunidad venezolana cuestionó de forma específica la vigencia del Plan de Retorno Voluntario que impulsa el Ejecutivo, el cual exige a los extranjeros retornar a sus países de origen para tramitar visas de residencia consulares.

"Tenemos un plan presentado por el Gobierno de retorno voluntario donde se le pide a las personas que salgan del país a sus países de origen a solicitar visa. Creo que en el caso venezolano eso hay que replantearlo (...). Es imposible que regresemos a un país donde ahora no tenemos un aeropuerto internacional principal, la situación humanitaria se complejiza y no podemos irnos por tierra porque el resto de los países también tienen imposición de visas para transitar en los territorios", advirtió.

"Hay que revisar esta política migratoria de la salida voluntaria, porque no sabemos cuánto va a tomar el tema de la reconstrucción", zanjó Rojas, instando a Chile a definir a "quiénes podemos acoger en el país de manera irregular".