Javiera Chamorro, directora cultural de MetroArte, conversó con Cooperativa a propósito del 30º Aniversario de Bibliometro, iniciativa nacida en 1996 en la estación Plaza de Armas.

Chamorro precisó que actualmente existen más de 11.440 usuarios inscritos y durante las tres décadas de funcionamiento se han prestado más de 6.000.000 de libros, siendo la tercera biblioteca pública que presta más libros a nivel nacional. Actualmente cuenta con 25 puntos de atención distribuidos en Santiago y Valparaíso.

"Esto es una alianza que tenemos con el Ministerio de las Culturas a través del Servicio Nacional del Patrimonio, que tiene su programa Bibliometro, que tiene 25 espacios de préstamo. Y todos los años, bueno, bajo el Sistema de Bibliotecas Públicas se va asignando un presupuesto en donde se van haciendo renovaciones y compras de libros", detalló.

La directora señaló que entre los autores más leídos se encuentran Isabel Allende, Francisca Solar, Alejandro Zambra y Carlos Gajardo. Además, de una alta demanda de cómics, literatura histórica y manga.

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