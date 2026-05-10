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Energía que Conecta: Medidas para prevenir cortes de luz en invierno

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON/referencial)
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En esta nueva edición de Energía que Conecta en Cooperativa, abordamos la preparación del sector eléctrico para la temporada de invierno, sobre todo respecto a la prevención de cortes de suministro.

Discutimos la importancia de la planificación anual y continua de mantenimiento, la gestión de la vegetación cercana al tendido eléctrico, la implementación de tecnología de monitoreo inteligente para transformadores y el rol crucial de la participación ciudadana en la detección y reporte de riesgos.

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