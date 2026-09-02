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Experto criticó retraso de Ley de Datos: "Se beneficia al que no se preparó"

Publicado: | Fuente: Audio: Una Nueva Mañana | Foto: FlyD en Unsplash
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El presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos, Marcelo Drago, cuestionó en Una Nueva Mañana el proyecto presentado por el Gobierno para postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. A su juicio, si el aplazamiento resulta necesario, debería extenderse por un periodo breve de máximo seis meses y no durante un año.

El experto atribuyó la situación principalmente a la falta de preparación del Estado y recordó que la Agencia de Protección de Datos Personales debía estar constituida desde mayo. "La solución era instalar la Agencia rápidamente, haber mandado una nueva terna y haberla aprobado", sostuvo Drago, quien afirmó que existe "una desproporción" en la decisión de conceder un año adicional.

Drago también advirtió que el retraso entrega una señal contradictoria a las empresas que aprovecharon los dos años de vacancia legal para adaptar sus procedimientos e invertir en mecanismos de prevención y ciberseguridad. "Aquí se beneficia al que no se preparó frente a los que sí se prepararon, que tienen que mantener esta actividad vigente durante un año más sin que la ley esté operativa", criticó.

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