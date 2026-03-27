La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) -conocida popularmente como la "Tía Rica"-, anunció que rematará vía online 78 monedas de oro chilenas y mexicanas, cuyo valor base en total supera los 60 millones de pesos.

El conjunto considera monedas altamente valoradas en el mercado, incluyendo ejemplares chilenos de 100 pesos "Cóndor" acuñados entre las décadas de 1940 y 1970; así como piezas mexicanas como los "Centenario" de 50 pesos, reconocidos internacionalmente por su contenido en oro.

Las piezas contienen 21,6 kilates de diverso gramaje, que en total suman 1.779,78 gramos de oro. De acuerdo con las tasaciones, el monto mínimo de adjudicación alcanza los 60.819.000 pesos, aunque se proyecta que la cifra se duplique durante la puja.

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