La formación de la UC para enfrentar a La Serena en el Claro Arena
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Con bajas por suspensión y lesiones, Daniel Garnero alistó la formación de Universidad Católica para recibir a Deportes La Serena este sábado 25 de julio (20:00 horas) en el Claro Arena por la fecha 16 de la Liga de Primera.
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