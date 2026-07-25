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La formación de la UC para enfrentar a La Serena en el Claro Arena

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Con bajas por suspensión y lesiones, Daniel Garnero alistó la formación de Universidad Católica para recibir a Deportes La Serena este sábado 25 de julio (20:00 horas) en el Claro Arena por la fecha 16 de la Liga de Primera.

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