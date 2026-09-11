Isabel Allende a Kast: "Ojalá hubiese tenido la altura de Jefe de Estado"

A 53 años del golpe de Estado de 1973, la exsenadora Isabel Allende (Partido Socialista) criticó duramente la decisión del Ejecutivo de no realizar una ceremonia oficial en La Moneda y emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast.

Desde el Cementerio General, donde la Fundación Salvador Allende y dirigentes de la oposición encabezaron un homenaje en el mausoleo de la familia, la hija del Presidente Salvador Allende (1970-1973) reivindicó el valor de la memoria histórica y rechazó el negacionismo.

"Uno espera de un Jefe de Estado que tenga la altura y la capacidad de entender que ese es el llamado, lo que intentó el Presidente (Gabriel) Boric a los 50 años (del golpe, conmemorado en 2023), de que firmaran ojalá todos los partidos para entender que la democracia se defiende y se defiende con principios, con Estado de derecho, y ellos (Kast y su Gobierno) se negaron", recordó la exparlamentaria.

"Ojalá hubiese tenido la altura de Jefe de Estado de entender que una fecha así es un momento para justamente recordar que, por grave que sea una crisis política, nunca hay que recurrir a la fuerza, a la ruptura de la democracia", sostuvo.

A la conmemoración asistieron diversas figuras políticas de la oposición, entre ellas el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) y la exministra Carolina Tohá (PPD).

Tras el homenaje en el camposanto, los asistentes se trasladaron al centro de Santiago para caminar hasta la puerta de Morandé 80 y depositar una ofrenda floral junto al monumento a Salvador Allende.

Ejecutivo: "Nuestro deber es mirar los próximos 50 años"

En respuesta a los cuestionamientos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, justificó la decisión de La Moneda de mantener una agenda habitual de trabajo, sin actos institucionales.

"El Gobierno enfrenta esta fecha con profundo respeto, pero con una convicción muy clara: nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron. Por eso, una forma especial es que este sea un día de mucho trabajo al interior del Gobierno, con el Presidente en terreno, con cada una de las carteras trabajando", afirmó la autoridad.

En este contexto, Kast —el primer Presidente identificado con el pinochetismo desde el retorno a la democracia— optó por no encabezar actividades oficiales en la capital y desarrolló una agenda de trabajo en terreno por la Región de Los Ríos.

El Mandatario visitó las instalaciones del astillero Asenav, en Valdivia, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros.

Según cifras oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por agentes del Estado —de las cuales 1.192 aún figuran como detenidas desaparecidas—, mientras que más de 40.000 sufrieron prisión política y tortura.