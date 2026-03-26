Estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron este jueves por el centro de Santiago para manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios en educación y a medidas como la limitación de la gratuidad.

La marcha se concentró en las inmediaciones de la sede del Congreso Nacional en Santiago y se desarrolló bajo el lema "Contra el retroceso, marchamos", en un escenario marcado por el debate sobre el acceso y la equidad en la educación superior.

Posteriormente, la movilización se trasladó hacia Plaza Italia, donde durante la jornada se registraron cortes de tránsito y disturbios tras la instalación de barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, que respondió con el uso de gases lacrimógenos y carros lanza agua.

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