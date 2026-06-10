"Tengan cuidado de endeudarse", aconsejó Quiroz a estudiantes de carreras de "menor futuro"
"Es impresionante la cantidad de gente que ha contraído débitos y que después se ha visto frustrada", afirmó en el Congreso el ministro en medio de los embargos por el CAE.
Sin embargo, "las retenciones solo se están aplicando a quienes ganan ingresos mayores de tres millones y medio de pesos al mes", reiteró.
Un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) arrojó que, del total de estudiantes que entran a la educación técnica-profesional, más del 50% lo hace a programas con retornos negativos.