"Tengan cuidado de endeudarse", aconsejó Quiroz a estudiantes de carreras de "menor futuro"

En medio de los embargos que Tesorería aplica a los deudores del CAE, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo un llamado a los alumnos que estudian "carreras de menor futuro" económico a que "miren en qué están y tengan cuidado de endeudarse".

El emplazamiento de la autoridad se da luego de un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que arrojó que, del total de estudiantes que entran a la educación técnica-profesional, más del 50% lo hace a programas con retornos negativos.

En las universidades, en tanto, ese porcentaje es del 22, mientras que el tipo de carreras que por lo general tienen retornos negativos son las de humanidades, en especial arte y arquitectura.

"Hago un llamado a esos alumnos para que miren en qué están y tengan cuidado de endeudarse y estudiar carreras de menos futuro (económico). Es impresionante la cantidad de gente que ha contraído deudas y que después se ha visto frustrada", aseguró el ministro Quiroz.

"Respecto de ellos, no se está haciendo ninguna de estas acciones más ejecutivas. Los embargos, reitero, solo se están aplicando a quienes ganan ingresos mayores de tres millones y medio de pesos al mes", subrayó.