Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, abordó en Cooperativa la discusión sobre el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el que se responde a una de las promesas del Gobierno de Gabriel Boric como es el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), y aseguró que "esto ya no se trata del logro de un gobierno, sino darle respuesta a la sociedad".

En ese sentido, espera que se llegue a un acuerdo para que este sea aprobado. "Hay un sector importante de la oposición que es consciente de ello, hay un sector que quiere legislar, que quiere llegar a acuerdo, que -por supuesto- va a plantear su punto de vista. Creemos que lo que tiene que primar al final del día es la responsabilidad con Chile. Este tema no aguanta que no se legisle, tenemos que darles una respuesta a las personas", afirmó.

"El Gobierno está disponible a ceder, a revisar sus planteamientos, incluso estamos disponibles a aceptar cosas con las que tenemos convicciones o creencias diferentes, porque lo que está por encima incluso de nuestras propias ideas políticas es el bienestar de Chile", sostuvo.

LEER ARTICULO COMPLETO