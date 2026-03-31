Kast apuntó al rol de padres y apoderados por violencia escolar

El Presidente José Antonio Kast abordó este martes la situación de violencia escolar, a raíz del asesinato de una inspectora por un estudiante en Calama, apuntando a la responsabilidad de los padres y apoderados en casos violentos.

En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario aseveró que "la violencia en el país, lamentablemente, se ha instalado más allá de lo que podríamos haber pensado hace años atrás. Esta es una situación gravísima, como quizás no la habíamos visto antes".

En esa línea, reconoció que situaciones como homicidios en los entornos educaciones "vienen ocurriendo hace tiempo", pero afirmó que al levantar la inquietud "no siempre hemos encontrado la colaboración de actores relevantes, como pueden ser algunos gremios".

Y apuntó directamente al Colegio de Profesores: "He visto una evolución positiva, pero lamentablemente tardía, porque estos hechos hacen que ellos hoy día digan 'tenemos que resguardar la integridad de los profesores, de la comunidad escolar y de los estudiantes'. Pero, ¿por qué no tomamos medidas antes si ya esto era una discusión de tiempo atrás?".

Asimismo, el Presidente planteó el rol que cumplen los padres y apoderados en los estudiantes, porque "también hay un deber, que se hagan más parte de lo que es la comunidad educativa. Muchas veces echamos de menos a los padres. Hay centros de padres que están ahí involucrados, pero los padres en general, como están con muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, en algunas ocasiones el niño parte solo al colegio y falta esa comunidad".

En ese sentido, hizo un llamado a firmar el reglamento de convivencia escolar: "Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los padres y apoderados se acerquen a los colegios. Y cuando veamos un niño donde sus padres o sus apoderados no se acercan al colegio, tendremos que prender una luz de alerta, porque quiere decir que ese niño está solo".

"¿Cómo va a ser imposible que un padre vaya al colegio y firme el reglamento de convivencia escolar, que son las normas que dentro del establecimiento educacional rigen el comportamiento de los niños?", reflexionó.

Ley de Aula Segura

Por otro lado, el Mandatario apuntó que "es parte importante de que las acciones tengan consecuencias. Si yo cometo un ilícito, tengo que tener una sanción o una consecuencia acorde".

"Si yo veo los jóvenes que prepararon bombas molotov dentro de un baño en un establecimiento, se queman niños, y digo 'no, mire, pobres niños'. No, esos niños ya tenían conciencia de lo que estaban haciendo, dañaron la vida de otros", recalcó.

"Hay veces que el ambiente también donde está un niño no lo lleva a encontrar lo mejor de sí. Muchas veces hay grupos que se apoderan del carácter, de la acción de un niño, y sacándolo de ese entorno violento y poniéndolo en otro entorno, el niño de verdad florece", afirmó.