Fontaine afirma que los costos de Codelco "son 50% más altos que las grandes mineras del mundo"

Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, afirmó este domingo que los costos de la cuprífera estatal "son del 50% más altos que las grandes mineras del mundo", y que su deuda actual es de "seis veces más que cualquier minera multinacional".

En conversación con Canal 13, el economista respaldó la decisión del Ejecutivo de autorizar a la minera estatal a retener el 100% de las utilidades del año pasado, que ascienden a 2.422 millones de dólares.

"El gran problema que tiene Codelco hoy es una crisis de resultados, (puesto que) invirtió en los últimos ocho años 32 mil millones de dólares y la producción bajó de 1,7 a 1,3 millones (de dólares), y los costos subieron 40 y tanto por ciento, por toneladas 80%", apuntó el ingeniero comercial.

Asimismo, Fontaine aseguró que "el gran problema de Codelco es que generó 7 mil millones de dólares de aporte al Estado en los últimos cuatro años, pero se endeudó íntegramente en 8.700 millones de dólares".

En esa línea, el exconvencional constituyente dijo que la cuprífera estatal "tiene una crisis de desempeño, de resultados, necesitamos mejorar las operaciones, obtener más continuidad operativa, tenemos que tener mejor mejores costos".

"Los costos de Codelco son del 50% más alto que las grandes mineras del mundo, que tienen más o menos la misma ley que Codelco", subrayó.

"La apuesta que está haciendo el Estado y el gobierno del Presidente Kast es que vamos a generar más recursos gracias a esta capitalización y eso va a permitir más gasto social futuro", fijo Fontaine. (Foto: ATON).

"Invertir bien es gastar bien y con austeridad"

Con miras a solucionar la eficiencia de Codelco, Fontaine propuso que "manejar mejor el desarrollo de las minas es invertir bien, es gastar bien y con austeridad. Necesitamos producir, pero no producir por producir e invertir bien".

Al ser consultado por la retención del 100% de las utilidades, aseveró que se trata de "anhelo muy sentido por los trabajadores, por los ejecutivos, por el directorio... pero lo más importante es la señal: Chile, el Estado, el Gobierno del Presidente Kast, confiando en Codelco, respaldando fuertemente el plan de recuperación de Codelco".

La minera estatal "no tiene plata en la caja", afirmó el líder del movimiento "Con mi plata no", y agregó que el efecto "de la capitalización no es que nosotros tengamos hoy día 2.400 millones de dólares disponibles para invertir o para gastar, sino esto lo que hace es evitar que nos endeudemos en 2.400 millones de dólares, eso es fundamental, porque recordemos que la deuda de Codelco son 27.000 millones de dólares de ellos".

"Tenemos seis veces más deuda que cualquier minera multinacional", concluyó.