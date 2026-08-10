El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, alertó este lunes en El Primer Café sobre la normalización de los suicidios en Chile, en medio de la virtual indiferencia de la clase política, los medios de comunicación y los propios ciudadanos.

Arqueros lo describió como "un fenómeno silencioso, pero cotidiano", que "no ha sido parte de la agenda de ningún Gobierno" y que coincide, además, con un momento de "pesimismo" debido a la situación económica, el alto desempleo, el bajo crecimiento, el temor a la inseguridad y hasta la multiplicación de la tristeza, que según los datos de la encuesta Criteria, "se ha triplicado".

"En Chile se ha vuelto común el suicidio: ha llegado a superar los homicidios (...) Es un tema que me parece grave, porque se volvió cotidiano: hoy día cuando estamos en el Metro y se suicida alguien, la gente lo entiende como una cotidianidad incluso molesta", y no obstante, es un "fenómeno poco explorado", que debe ser discutido y abordado públicamente, dijo el filósofo en Cooperativa.

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