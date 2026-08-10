La médica Catalina Fullerton explicó en Una Nueva mañana por qué las dietas restrictivas fallan y qué pasa realmente en el organismo cuando se enfrenta el sobrepeso como una enfermedad.

La especialista, autora del libro "Doctora, ¿cómo ch#ch@ lo hago?", advirtió que las dietas restrictivas pueden ser dañinas: "Tu cuerpo se asusta cuando no le estás dando suficiente comida (...) tratemos de guardar más energía porque estamos probablemente en un periodo de escasez". De ahí su frase central: "Nuestro cuerpo no nos odia, nos quiere proteger".

Según Fullerton, el tejido graso no es un enemigo sino un órgano con funciones hormonales que, en el sobrepeso, se inflama y altera las señales de hambre y saciedad. Por eso, dijo, restringir comida sin abordar sueño, estrés y hábitos sostenibles suele terminar en frustración y efecto rebote.

La doctora también advirtió sobre el uso sin supervisión médica de medicamentos como semaglutida y tirzepatida, y recomienda partir el cambio de hábitos por lo que resulte más fácil de sostener para cada persona.

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