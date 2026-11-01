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Verstappen ganó por sexta vez el GP de México y Antonelli se coronó campeón del mundo

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Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo por sexta ocasión el Gran Premio de Ciudad de México tras imponerse en el Autódromo "Hermanos Rodríguez", jornada que además coronó matemáticamente a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) como el nuevo campeón de la Fórmula 1 a falta de cuatro fechas para el desenlace de la temporada.

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