Autoridades inauguraron este lunes la 69ª Comisaría Temporal de Carabineros en el Parque O’Higgins, que contará con una dotación de 220 funcionarios y servicio las 24 horas, con el objetivo de reforzar las labores preventivas y de control durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La instalación estará habilitada hasta el 22 de septiembre, incluyendo los cuatro días de funcionamiento de "La Gran Fonda de Chile", que se realizará entre el 17 y 20 de septiembre en el lugar.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó que "la seguridad de estas fondas es lo más relevante para nosotros. Queremos que la gente venga tranquila a disfrutar y pasarlo bien". Además, agregó que el Parque O’Higgins contará con guardias privados, pórticos de acceso, detectores de metales, escáneres y cámaras de televigilancia con inteligencia artificial.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que el plan nacional de la institución para las Fiestas Patrias contempla 12 unidades temporales en puntos que concentran una alta afluencia de personas. "Esto es una muestra de lo que se está realizando en todo el territorio nacional", valoró.

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