Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes hasta este domingo para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90 mil colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz con Ucrania.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto entre el 33 y 37%, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25%. De todos modos, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50% de los votos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico con el que se lleva a cabo el proceso, al considerarlo una herramienta de manipulación.

En tanto, el único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Este proceso electoral es el primero que celebra Moscú desde el conflicto que mantiene con Kiev.

LEER ARTICULO COMPLETO