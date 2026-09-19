Más de 10.200 funcionaros participaron de la Parada Militar 2026
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Más de 10.200 funcionarios pertenecientes al Ejército, la Armada, Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería desfilaron por la explanada del Parque O’Higgins en una nueva edición de la tradicional Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército.
En concreto, el Ejército contó con 6.219 integrantes; la Armada con 1.252; la FACh con 1.117; Carabineros con 1.220; la PDI con 297 y Gendarmería con 94.
El desfile estuvo marcado por el debut de Gendarmería y el regreso de la PDI a la ceremonia.
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