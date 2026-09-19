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El doloroso inicio de Chile ante España en Copa Davis con la caída de Tabilo

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Chile comenzó con un traspié su serie ante España por la segunda fase de las Qualifiers de Copa Davis, pues Alejandro Tabilo lamentó una dolorosa caída frente a Daniel Mérida, quien remontó por 5-7, 6-3 y 6-3.

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