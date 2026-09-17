MOP estimó 900 mil viajes por Fiestas Patrias y Carabineros informó ocho fallecidos en rutas

Un masivo éxodo vehicular se registra este jueves en las principales autopistas que conectan la Región Metropolitana con el resto del país de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, período en el cual las autoridades estiman más de 900 mil viajes fuera de Santiago.

De acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), más de 515 mil vehículos ya abandonaron la capital en las jornadas previas. Se prevé que otros 400 mil autos se sumen al flujo vial durante las próximas horas.

Frente a estas salidas, las autoridades advirtieron que las mayores concentraciones hacia la zona costera están proyectadas entre las 16:00 y las 19:00 horas.

Con el fin de mitigar la congestión, se implementó el sistema "Peaje a Luca" en plazas como Lo Prado y Zapata, sumado a restricciones de circulación para camiones en las arterias principales.

La policía uniformada confirmó que reforzará los controles debido a que el año anterior el feriado concluyó con 24 muertes viales. (FOTO: ATON)

Alerta de Carabineros por balance fatal en carreteras

En tanto, respecto a la situación en carreteras, Carabineros informó que ya se han registrado ocho personas fallecidas en siniestros viales.

"Observamos con preocupación que el año pasado, durante las mismas fechas de Fiestas Patrias, tuvimos 24 fallecidos. Hay preocupación, puesto que, al conteo de ayer, solamente al cierre, tuvimos ocho fallecidos en accidentes de tránsito. Más que números son datos sensibles; son personas que están perdiendo la vida en nuestras rutas", lamentó el comandante Néstor Vega, perteneciente a la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros.

Debido a esto, el uniformado reiteró el llamado "a la precaución, al autocuidado y a respetar las normas del tránsito. Vamos a ser inclaudicables respecto a la fiscalización en ruta, vamos a aumentar la cantidad de personal que va a estar fiscalizando, específicamente la conducción con velocidad y la conducción temeraria".

Situación en el terminal de buses

En tanto, un constante movimiento de viajeros se vive este jueves en los andenes de los terminales de buses de la Alameda, en Santiago, donde miles de familias comenzaron sus trayectos hacia diferentes zonas del país para pasar el fin de semana de Fiestas Patrias.

Los terminales de buses de la Alameda registraron un intenso flujo de pasajeros que buscan salir de Santiago por Fiestas Patrias. (FOTO: ATON)

El panorama está marcado por largas filas en ventanillas y testimonios de usuarios disconformes con el aumento de los precios en los pasajes.

A esto se suman quejas por la inestabilidad de los sistemas de venta online.