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Kast participó en aniversario 93 de la PDI

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El Presidente José Antonio Kast participó este viernes en la ceremonia de izamiento de pabellones de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del aniversario 93 de la institución.

Junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, compartió con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, autoridades de Gobierno y de Carabineros.

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