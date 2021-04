En El Primer Café, el ex ministro de la Segpres Genaro Arriagada (DC) se refirió a la crisis institucional que vive el país, luego de los datos que reveló la nueva encuesta CEP. En este contexto la ex autoridad señaló que el Gobierno es "uno de los responsables de la crisis", agregando que "los partidos políticos no pueden llegar y decir que es solo una crisis del Gobierno".

LEER ARTICULO COMPLETO