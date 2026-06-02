Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.3°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Analista tras la Cuenta Pública: "El Gobierno tiene que entender que la elección pasó"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El analista político Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (Usach), abordó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y apuntó a que el Gobierno debe dejar atrás la retórica de campaña y enfocarse en la gestión legislativa para evitar costos en la tramitación de sus reformas claves.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico enfatizó que el Ejecutivo enfrenta un aprendizaje complejo en la administración de costos políticos, subrayando que "el Gobierno tiene que entender que la elección pasó" y que el discurso debe orientarse a no trabar los proyectos en el Senado, donde el Partido Republicano solo cuenta con un 10 por ciento de representación.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados