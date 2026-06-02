El analista político Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (Usach), abordó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y apuntó a que el Gobierno debe dejar atrás la retórica de campaña y enfocarse en la gestión legislativa para evitar costos en la tramitación de sus reformas claves.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico enfatizó que el Ejecutivo enfrenta un aprendizaje complejo en la administración de costos políticos, subrayando que "el Gobierno tiene que entender que la elección pasó" y que el discurso debe orientarse a no trabar los proyectos en el Senado, donde el Partido Republicano solo cuenta con un 10 por ciento de representación.

LEER ARTICULO COMPLETO