Ximena Ossandón pide que exención de contribuciones no sea universal: "El que tiene, debe pagar"

A pocos días de que el Gobierno ingrese al Congreso su proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara Baja, pidió que la propuesta de exención de contribuciones para mayores de 65 años no sea universal, sino focalizada en personas de menores recursos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria oficialista planteó que existe "un grupo importante de personas que son adultos mayores que ya no tienen renta, que viven de su jubilación y que sus casas tienen un avalúo muy alto porque la situación cambió en su zona (residencial)".

"Hay que separar (las realidades): me parece que corresponde que personas, independiente de la edad, pero que tienen renta, que no serán muchas pero pagan altas contribuciones, ellas sí deberían pagar", enfatizó

"¿Para qué tener que buscar más plata para el fondo municipal cuando hay un sector que sí tiene renta para pagar? que además son los grandes aportadores del fondo. Ahí hay un tema que tenemos que ver, porque la justicia no es ser igual para todos: hay que ayudar al que realmente no puede", complementó la legisladora.

"El que tiene (recursos) tiene que pagar y así estaríamos ayudando al fondo común municipal y el Gobierno no tendría tanta plata que poner", dijo la parlamentaria. (FOTO: ATON).

Límite a la gratuidad

En materia de educación, Ossandón valoró que el Ejecutivo haya dado pie atrás en su intención de eliminar la gratuidad para mayores de 30 años, aunque manifestó que se mantendrá vigilante frente a nuevas condicionantes, como el plazo de 12 años tras el egreso escolar: "Nosotros siempre pedimos que no fuera una moneda de cambio", aseveró.

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"He escuchado todo tipo de argumentos frente al tema: que la gratuidad es muy cara y que existe abuso de las universidades... pero, en el fondo, la educación es movilidad social. (Algunos) te dicen: 'es que está lleno de cesantes ilustrados'. Bueno, pero peor sería que existieran cesantes no ilustrados", reflexionó.

"La decisión está tomada de no dividirlo"

La vicepresidenta de la Cámara también abordó el formato en que el proyecto será presentado al Congreso y aseguró que el Ejecutivo ya tomó "la decisión de no dividirlo" por temas.

"Eso no quiere decir que en el camino se pueda ir dividiendo también. Hoy no tenemos el proyecto propiamente tal y no sabemos cuántos ítems tiene. Si se redujeran algunos sería más fácil su tramitación, pero es algo que pareciera no va a suceder", indicó.

"En la Sala (de la Cámara) vamos a tener que pasar la primera prueba, que es ver a qué comisión se va para ser tratado", concluyó.