Colo Colo levantó en Santa Laura su quinto título consecutivo de la Liga Femenina
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Colo Colo levantó este viernes su quinto título consecutivo de la Liga Femenina, tras igualar 1-1 con Universidad Católica y ganar por 5-4 la definición a penales en la final disputada en Santa Laura. La capitana Yanara Aedo alzó el trofeo, acompañada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
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