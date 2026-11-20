Con las expulsiones a Dylan Glaby y Camilo Moya en cada lado, Unión La Calera se las arregló para llevarse un 0-1 de su visita a Palestino en la fecha 28 de la Liga de Primera. Con este agónico triunfo en los descuentos logró salir del fondo y quedar a tres puntos de la salvación a falta de dos jornadas para terminar el torneo.

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