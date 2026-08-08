Vanessa Kaiser: "Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30%"

La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL) Vanessa Kaiser afirmó que el éxito del gobierno del Presidente José Antonio Kast depende de preservar su base dura de votantes.

A juicio de la legisladora, el oficialismo comete un error al moderar su agenda para congraciarse con sectores opositores, corriendo el riesgo de desmovilizar a su propio electorado, remarcando la importancia de resguardar ese núcleo fundamental.

"Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo", puntualizó en entrevista publicada este sábado por La Tercera.

Al evaluar el desempeño del Ejecutivo, la legisladora valoró el cambio de rumbo respecto a administraciones anteriores, calificando el momento actual como un respiro para el país.

"Este gobierno es un milagro. Si hubiésemos seguido en la ruta de la tumba del neoliberalismo, realmente seríamos una tumba. Kast ha permitido tener un poco de oxígeno. Pero, por otra parte, nos ha faltado una pelea radical en contra de la ley indígena, el Convenio 169, la ideología de género", advirtió Kaiser.

Preguntada sobre los motivos de este freno, apuntó a "una falta de voluntad de poder" dentro del gabinete. Si bien rescató el desempeño de ministros como Jorge Quiroz (Hacienda) e Iván Poduje (Vivienda) -asegurando que "entienden que este es el momento de hacer las cosas, que no va a haber otro" y que "dan la batalla cultural sin miedo"-, cuestionó la falta de audacia en otras áreas.

"Sé que hay distintos roles y tengo una buena evaluación de (los ministros) García y Alvarado, pero me falta más 'ñeque'. Cuando uno está en el poder, tiene que ejercerlo, pasando por el Congreso, siendo probos, todo eso, pero se tiene que ejercer", puntualizó.

El Partido Nacional Libertario rechaza transformar la gestión oficialista en un simple proyecto administrativo carente de combate ideológico. (FOTO: ATON)

Los riesgos de perder apoyo

Respecto al capital político, la legisladora comparó la conducta del electorado de izquierda con el de derecha, advirtiendo sobre el riesgo de perder el apoyo duro.

"¿Qué es lo que nunca perdió (el expresidente Gabriel) Boric? Su 30%. Piñera lo perdió. ¿Qué es el desde de este gobierno que nunca puede perder? Su 30%. Eso es lo más importante si quiere mantenerse y tener éxito, su piso mínimo es su 30%. Cuando decepcionas a la derecha, sí te da la espalda. Lo vimos con Piñera, con Cubillos. En cambio, el seguidor de Boric no lo deja, pase lo que pase. Este gobierno tiene que trabajar por mantener ese 30% y yo quiero que lo mantenga", puntualizó Kaiser.

Asimismo, alertó sobre la posibilidad de caer en un pragmatismo sin convicciones: "Sí, porque la tendencia a la mera administración es muy propia de la derecha", agregando que no se necesita un "Piñera III" en un contexto de profunda crisis institucional.

Críticas a la postura del Ministerio de Salud

En tanto, la controversia generada por la postura de la ministra de Salud, May Chomali, frente al cuestionado proyecto "Escucha su corazón", fue uno de los focos centrales del cuestionamiento de la legisladora. Para Kaiser, desestimar la discusión pública sobre esta materia constituye un retroceso en el terreno comunicacional e ideológico.

La parlamentaria cuestionó las declaraciones de la ministra May Chomali sobre la iniciativa "Escucha el corazón". (FOTO: ATON)

"Sus palabras se enfocan en el resultado de las clínicas abortivas. Ahí tiene razón, menos del 2% de las mujeres cambia de opinión. Pero si se va a la encuesta que hizo en 2013 el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida, un 78% de mujeres que dudaba en continuar su embarazo siguió con él. El problema es que ella dijo que este debate no agrega nada", arremetió la parlamentaria libertaria.

En esa misma línea, enfatizó la importancia ideológica que ha tenido la discusión en la sociedad.