El Presidente José Antonio Kast transmitió esta noche de miércoles una cadena nacional de radio y televisión para celebrar la aprobación y despacho, en el Congreso, de los proyectos de Presupuesto 2027 (el primero elaborado por su Administración) y de Sala Cuna Universal; que calificó como "avances históricos" para Chile.

Tras comentar el valor de ambas iniciativas, el Mandatario reafirmó el plazo de 100 días que se autoimpuso el lunes (tras un consejo de gabinete realizado en La Moneda) para mostrar buenos resultados de su gestión de aquí al 11 de marzo de 2027, cuando cumplirá un año en el poder.

"Ese día vamos a rendir cuenta a los chilenos. Y queremos llegar con más empleo, con la economía recuperando el crecimiento y con un país mucho más ordenado", afirmó.

En esa línea, "le di un mandato claro a mi gabinete" ministerial, que se resume en dos palabras: "Difundir y acelerar", explicó.

Dado que "una ley que nadie conoce no le cambia la vida a nadie, y un peso que no llega a la gente no ayuda a ninguna familia", la instrucción es fortalecer las comunicaciones para que la población conozca que "hay buenas noticias". Lo ya logrado "lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario, hasta que cada familia lo sienta como propio", adelantó.

Por otro lado, "todo lo que hemos comprometido tiene que llegar antes a las familias", enfatizó: "Cada ministro, cada subsecretario y cada funcionario público deberá esforzarse aún más para sacar adelante la agenda de los chilenos de manera rápida y responsable. (...) Este Gobierno está trabajando por ustedes todos los días, y estamos acelerando cada una de nuestras acciones para que los chilenos vivan mejor", sentenció.

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