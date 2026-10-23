Disponer de mayor riqueza nacional no asegura una población más feliz ni más protegida frente a la incertidumbre, aseguró este viernes, en entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, Constantine "Kosti" Psimopoulos, investigador del Programa de Florecimiento Humano de Harvard.

Al dar a conocer en Chile los resultados de un macroestudio global de seis años aplicado a más de 200.000 personas en 22 países: los datos demostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) no se traduce en bienestar y que la verdadera resiliencia ante las crisis mundiales depende del propósito de vida y del cultivo de un carácter virtuoso, no del dinero.

"En otras palabras, no significa que los países más ricos tengan necesariamente mayores niveles de bienestar simplemente porque disponen de más recursos. De hecho, en algunos de los países que hemos estudiado observamos justamente lo contrario", advirtió el experto.

El investigador detalló que la investigación identificó que las dimensiones determinantes del bienestar son el sentido vital y la solidez ética, variables presentes en casi todos los conflictos actuales.

Durante su visita al país para participar en actividades académicas en la Universidad Católica, Psimopoulos abordó el malestar social y las protestas que afectan a diversas naciones. A su juicio, los estallidos y la frustración colectiva contemporánea obedecen a un déficit en el florecimiento humano, un estado integral que va mucho más allá del éxito financiero tradicional.

LEER ARTICULO COMPLETO