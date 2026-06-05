La exsubsecretaria de la Niñez Verónica Silva (2023-2026) indicó en Cooperativa que la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal ha sido complicada "no porque falten acuerdos probablemente, sino también por los enfoques que se van encontrando en el camino y que dificultan" llegar a un consenso.

La otrora autoridad afirmó que en el debate del proyecto hay dos miradas: "Uno desde el punto de vista laboral, que busca eliminar los incentivos a la discriminación laboral femenina", y otro en donde se trata a la iniciativa como una "oferta de cuidado y educativa para los niños, con el derecho que tienen a ser cuidados y a tener una educación de calidad".

"La Sala Cuna es un espacio donde los niños, por cierto, tienen que ser cuidados, pero ese cuidado tiene que tener unos estándares de calidad. Y dentro de los estándares de calidad, uno de los principales tiene que ver con el proceso educativo que implica el tener estas salas cuna. Entonces, no es solamente un lugar donde los niños están, es un lugar donde de verdad tiene que cumplir con muchos requisitos de cuidado propiamente tal, pero también del componente educativo", sostuvo quien fue subsecretaria durante el Gobierno de Boric.

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