Rabat contesta a Desbordes por Santiago 1: Se construiría afuera de la ciudad si hubiera terreno

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes -quien se opone a la ampliación de la cárcel Santiago 1 en el centro de la capital e insta al Gobierno a contruir un penal fuera de la ciudad- y afirmó que "si el terreno estuviera, estaríamos construyendo ahí".

La declaración del ministro se da luego que Desbordes pidiera en El Diario de Cooperativa que, en vez de extender la cárcel, el Ejecutivo use "terrenos de Gendarmería que están "fuera del radio urbano y de otras comunidades", porque no pretende "tirarle la cárcel al corazón de otra comuna".

Ante ello, Rabat contestó: "Si el terreno estuviera, estaríamos construyendo ahí. Por alguna razón técnica evidente, estamos continuando con un proyecto carcelario que se encuentra determinado y que consiste en la ampliación de ese centro penitenciario (Santiago 1)".

Además, el titular de Justicia se refirió al fallo emitido por el 17° Juzgado Civil de Santiago -que ordenó paralizar momentáneamente la operación en el recinto penitenciario- y enfatizó que corresponde a la acogida de "una medida precautoria", lo que "no significa que el tribunal haya afectado el pronunciamiento sobre el fondo del asunto".

En definitiva, "es una cuestión esencialmente revocable que se dicta en la medida que existan presunciones. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa al Ministerio de Justicia, puede apelar y, en paralelo, sigue -sin lugar a dudas- la tramitación del juicio, que esperamos que emita una sentencia definitiva lo más pronto posible", expresó Rabat.