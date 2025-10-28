Caso Krishna: Los "soldados" del "Guatón Beltrán" comparecen en tribunales

Cinco de los seis sospechosos del secuestro y posterior homicidio de Krishna Aguilera -joven madre de 19 años a la que se le perdió el rastro el 4 de octubre y estuvo desaparecida por 22 días- son formalizados este martes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Los aludidos son Ignacio Escobedo, Jordan Pinto, José Montecinos, la menor de iniciales R.O. y su madre, de iniciales K. G. O., que a su vez es la pareja de Juan Beltrán, reconocido narcotraficante de la comuna que está en prisión preventiva como principal sospechoso del caso.

Todos los individuos están vinculados al narcotráfico y son parte del círculo cercano del apodado "Guatón Beltrán". Trascendió que una de las hipótesis del móvil del crimen es la venganza, ya que Krishna supuestamente le hizo una "mexicana" al sujeto; es decir, lo expuso a otra banda narco que acabó robándole la droga.

En tanto, a Montecinos, uno de los formalizados, se le sindica como el autor material del homicidio y de perpetrar el delito de inhumación, al enterrar el cuerpo de Krishna en Calera de Tango, donde fue hallado el domingo.

"Aquí Beltrán es el cabecilla, es el Beltrán y sus soldados (en el juzgado)", dijo a la prensa Cristal Aguilera, hermana de la víctima, al arribar al tribunal. También afirmó que los "conoce a todos" y que esa información entregó a la PDI para colaborar en la búsqueda de Krishna.

"Carabineros no ha parado de estar en la casa donde voy a velar a mi hermana. Anteriormente, han dicho que supuestamente hay gente dándose vueltas y todo, pero no he visto nunca nadie", agregó.

Cristal exigió que los sospechosos vayan a la cárcel, "porque son personas muy peligrosas".

"Cambien las leyes, por favor. A estas personas (deben darles cadena) perpetua sin beneficios por hacerles daño a las familias", clamó.

La mujer aseguró también que hay más implicados en el crimen de su hermana.

Originalmente, Beltrán iba a ser reformalizado en esta misma audiencia por el delito de secuestro por homicidio, pero no ocurrió así, y la fecha para ello se conocerá dentro de la jornada.

Cordero: Beltrán ya había sido objeto de investigación

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso y ahondó en las razones del Ejecutivo para no calificarlo como "funeral de alto riesgo".

"Carabineros tiene una metodología previa, que es una matriz de riesgo que supone elementos de contexto, antecedentes vinculados a la persona y circunstancias de su muerte, que permiten evaluar el riesgo del funeral. Y (en este caso el ánalisis) ha dado un riesgo bajo y no justifica la aplicación de la ley", señaló Cordero.

Sin embargo, "hay un contexto en el cual se ejecuta un homicidio y eso da cuenta además del funcionamiento de una organización criminal de la zona. Evidentemente, (se atiende) la lógica de la participación de Beltrán: es un reconocido sujeto que había sido objeto de investigación por narcotráfico" en el área, admitió el secretario de Estado.