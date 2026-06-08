Caso Audio: Tribunal decretó arresto domiciliario total para la exministra Verónica Sabaj

En el marco de una nueva arista del denominado "caso Audio", el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes decretar arresto domiciliario total para Verónica Sabaj, exministra de la Corte de Apelaciones.

Por su parte, el abogado Luis Hermosilla mantendrá sus medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El proceso busca esclarecer una red de influencias y actos de corrupción que habrían permeado las altas esferas del Poder Judicial.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Sabaj, imputándole delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. Sin embargo, el tribunal desestimó la prisión preventiva argumentando que, si bien existen antecedentes sólidos para los cargos de prevaricación y violación de secreto, las pruebas por cohecho no son suficientes por el momento.

Asimismo, la magistrada consideró la situación familiar de la exministra, quien es la cuidadora de una hija menor de edad con necesidades especiales.

"Lo relevante es que el tribunal, con mucha certeza, dijo que estaban sembrados todos los elementos para entender configurados delitos como la prevaricación judicial y la revelación de secreto", señaló el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, aunque "es cierto que el tribunal estableció algunas dudas sobre la concurrencia de todos los elementos para la configuración del pacto propio del delito de cohecho", agregó.

En cuanto a Luis Hermosilla, fue formalizado por el delito de soborno.

El origen de la investigación

La tesis del Ministerio Público, detallada por el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, sostiene que existió un intercambio de favores.

Según el ente persecutor, Sabaj solicitó a Hermosilla gestiones políticas para su nombramiento como ministra de corte en el año 2020.

A cambio, la entonces magistrada habría colaborado con Hermosilla —quien era asesor del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)— para filtrar información y definir estrategias jurídicas que beneficiaran al entonces Mandatario en el marco del "caso Dominga".

Defensa: Sabaj trató de evitar que Hermosilla la bloqueara como aspirante a la Corte

"Si se está formalizando hoy día a la exministra Sabaj y a Luis Hermosilla fue porque ellos decidieron hacer todos estos actos para blindar al Presidente Piñera en su momento, frente a las acciones que habíamos interpuesto desde la sociedad civil para hacer luz sobre sus negocios oscuros como el caso Dominga o para exigir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido", sostuvo Luis Rendón, abogado querellante.

Sin embargo, Isidro Solís, abogado de Sabaj, aseguró que su representada "lo que hizo fue tratar de evitar que Luis Hermosilla la bloqueara como aspirante a la Corte de Apelaciones, y ese fue el sentido de la conversación".

Hermosilla y "prácticas que dañaban el sistema de justicia"

Mientras tanto, la defensa de Luis Hermosilla, representada por Juan Pablo Hermosilla, manifestó una postura de colaboración con la indagatoria vigente.

"Son prácticas que dañaban el sistema de justicia. Eso creo yo que es la realidad y espero que este caso tenga el lado bueno y positivo de que permita mejorar nuestro sistema de justicia, asegurarles a las personas comunes y corrientes que el sistema de justicia va a respetar sus derechos", declaró el defensor.

El Ministerio Público no descartó apelar a la intensidad de las medidas cautelares en los próximos días.

El tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.