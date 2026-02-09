"Muñeca bielorrusa": Corte revisa apelación contra la prisión preventiva de Vivanco
La defensa sostiene que la exministra del máximo tribunal no tenía obligación de inhabilitarse ante causas que involucraran al consorcio Belaz-Movitec.
Su abogado, Jorge Valladares, impugnó las acusaciones sobre infracción de deberes.
La otrora magistrada es acusada de 13 delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer a la firma chileno-bielorrusa en un litigio contra Codelco.