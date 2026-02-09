Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

"Muñeca bielorrusa": Corte revisa apelación contra la prisión preventiva de Vivanco

Publicado:
| Periodista Radio: Juan Cristóbal Chateau
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La defensa sostiene que la exministra del máximo tribunal no tenía obligación de inhabilitarse ante causas que involucraran al consorcio Belaz-Movitec.

Su abogado, Jorge Valladares, impugnó las acusaciones sobre infracción de deberes.

 ATON (archivo)

La otrora magistrada es acusada de 13 delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer a la firma chileno-bielorrusa en un litigio contra Codelco.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago inició este lunes la revisión del recurso de apelación presentado por la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta durante su formalización, en el marco de la denominada "trama bielorrusa".

Durante la audiencia, el Ministerio Público reafirmó los cargos imputados contra la otrora jueza: 13 delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer -en sus fallos- al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco.

El abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, apuntó -en primera instancia- a desestimar las acusaciones que pesan sobre su representada.

Según expuso el jurista en el tribunal, Vivanco no incurrió en una falta en la causa Belaz-Movitec, argumentando que la exjueza no tenía la obligación de inhabilitarse de las votaciones debido a que su relación de amistad era con uno de los abogados del consorcio, pero no con la sociedad como tal. A juicio de la defensa, no se cumplen los requisitos que establece la ley para la abstención.

También reprochó la tesis del Ministerio Público sobre la manipulación de causas en la Tercera Sala de la Corte Suprema, argumentando que el orden de las tablas y la vista de causas es facultad de quien preside la instancia, cargo que Vivanco ejercía en los períodos cuestionados, descartando así una irregularidad administrativa.

