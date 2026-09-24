Reformalizan a nueve imputados por el homicidio del "Rey de Meiggs"

Esta jornada se lleva a cabo la reformalización de los nueve sujetos imputados en el homicidio del comerciante José Reyes, conocido como el "Rey de Meiggs".

La cita se realiza con los acusados conectados en forma telemática desde distintos recintos penitenciarios y está marcada por el regreso a Chile de uno de ellos: Alberto Carlos Mejía, que fue extraditado desde Colombia el 10 de septiembre tras haber permanecido prófugo.

El individuo, que fue apresado en el Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago y se le acusa de sicariato, ganó notoriedad en julio de 2025 luego que la Justicia lo liberara erróneamente de su prisión preventiva, además de haberse identificado bajo el falso nombre de "Osmar Ferrer".