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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Caso convenios: A prisión preventiva el exjefe de gabinete del gobernador de La Araucanía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la prisión preventiva de Juan Pablo Leonelli Lepin, imputado en las aristas fundaciones y manicure del caso convenios, al acoger una solicitud de la Fiscalía para sustituir la medida cautelar de arresto domiciliario parcial que cumplía.

Según resolvió el tribunal, la libertad del exjefe de gabinete del exgobernador regional Luciano Rivas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para los fines del procedimiento.

Leonelli se mantenía bajo arresto domiciliario parcial mientras era investigado, y la decisión judicial llega tras un incumplimiento de la cautelar, y haber protagonizado un choque manejando ebrio. La prisión preventiva la cumplirá en la cárcel de Traiguén.

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