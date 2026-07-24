Fiscalía rechaza sobreseimiento de Sergio Jadue y sostiene que delitos no han prescrito

La Fiscalía Oriente se opuso este viernes a la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Sergio Jadue, en una audiencia desarrollada ante el Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago.

La solicitud del exdirigente del fútbol chileno, quien reside desde hace más de una década en Estados Unidos y no se conectó a la sesión ni presencial ni telemáticamente, busca extinguir las acciones penales que lo vinculan a delitos tributarios y de lavado de activos cometidos presuntamente entre el 2015 y 2016.

Debate sobre los plazos

Mientras la defensa privada del exmandatario del balompié nacional adujo que los plazos legales expiraron y que el proceso estuvo en pausa desde las gestiones de extradición en 2017, la fiscalía presentó argumentos normativos para mantener vigente la persecución penal.

"La reiteración de los delitos que se le imputan al señor Jadue en la suma tienen asignada por la ley una pena de crimen. Y la legislación establece en nuestro país que los crímenes prescriben en 10 años la acción penal", detalló el fiscal Marco Antonio Paredes.

Debido a esto, el persecutor de la Fiscalía Oriente explicó que, "como consideramos que la última resolución aquí activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos y se concedió por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ese cómputo comenzaría a contarse el día 26 de enero de 2017".

Además, el ente fiscalizador subrayó que, dada la permanencia ininterrumpida de Sergio Jadue en el extranjero, los periodos necesarios para declarar la prescripción de los hechos se duplican conforme a las normativas vigentes en el código penal chileno.

El Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago comunicó que resolverá la petición de la defensa el próximo martes 28 de julio a las 09:00 horas, fecha en la que se dictaminará si procede o se rechaza el sobreseimiento del exlíder de la ANFP.