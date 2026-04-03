Caso Apablaza divide a la oposición: entre "luchador antifascista" y crimen sin justificación

La fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina desató este viernes posturas encontradas al interior de la oposición, donde parlamentarios de distintos partidos evaluaron de manera opuesta la figura del exfrentista.

El diputado socialista Raúl Leiva fue categórico al rechazar cualquier tipo de justificación para el crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

"El homicidio de un senador en democracia no tiene justificación", enfatizó Leiva quien dijo que "debemos ser capaces de respetar nuestro estado de derecho".

El parlamentario socialista recordó que todos los gobiernos desde entonces han insistido en los procedimientos judiciales ante Argentina para lograr la extradición.

En la vereda opuesta, la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro defendió la situación legal de Apablaza, amparada en su condición de refugiado político en el país trasandino.

"Estamos hablando de una persona que cuenta con refugio político. Una persona que fue un destacado luchador antifascista contra la dictadura civil y militar. Y por lo tanto, este refugio político lo protege de extradiciones como la que acá se pretende llevar adelante", señaló Pizarro.

Moreira: "La izquierda lo ampara"

El senador UDI Iván Moreira, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, remarcó la tensión respecto al caso y recordó el viaje del Presidente José Antonio Kast a Buenos Aires, que estará marcado por el proceso judicial contra Apablaza.

"Esta visita se da en un contexto de mucha tensión y preocupación en nuestro país al conocer la noticia de que, en el mismo día que conmemorábamos los 35 años del asesinato a Jaime Guzmán, precisamente el actor intelectual, Galvarino Apablaza, se fugaba", sostuvo el parlamentario.

Moreira agregó que "al parecer llevaba muchos días fugado. Sabemos perfectamente que la izquierda lo ampara, no hay duda que hay una red de protección".

Sus declaraciones se dan tras la polémica protagonizada por el UDI Javier Macaya y la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), luego de que el parlamentario sugiriera un vínculo entre el viaje de la exministra a Argentina con la fuga de Apablaza.