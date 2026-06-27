Mujer que increpó a Kast en Villarrica quedó con arraigo nacional por causa de estafa

La mujer que protagonizó un tenso intercambio con el Presidente José Antonio Kast en Villarrica, Región de La Araucanía, quedó con la medida cautelar de arraigo nacional en el marco de una investigación por estafa.

La decisión fue adoptada durante una audiencia telemática realizada este sábado, luego de que inicialmente quedara en prisión preventiva.

El caso se conoció luego del episodio ocurrido el jueves, cuando la mujer discutió al Mandatario antes de su ingreso al Centro Cultural Liquen, instancia en la que también estaba presente su hijo menor de edad.

Tras ese hecho, una fiscalización de Carabineros permitió establecer que la mujer mantenía dos órdenes de detención vigentes, emitidas por los juzgados de Garantía de Iquique y Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, la imputada habría participado junto a otra persona en una presunta estafa vinculada a la venta de teléfonos celulares por redes sociales.

En uno de los casos investigados, la víctima realizó depósitos por un total de 330 mil pesos para la compra de un celular con envío a Iquique. Sin embargo, tras concretarse el pago, no pudo volver a contactar a los imputados y nunca recibió el producto.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y programó una nueva audiencia para el 27 de agosto, en la que se podría discutir un eventual procedimiento abreviado o la prescripción de la causa.