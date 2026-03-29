Día del Joven Combatiente: Se registran barricadas en Estación Central y Peñalolén

Diversas barricadas incendiarias se registran la noche de este domingo en las capitalinas comunas de Estación Central y Peñalolén, en el marco de la conmemoración del el Día del Joven Combatiente.

Esta fecha, el 29 de marzo, se recuerda a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet.

En Peñalolén, se observó la instalación de al menos una docena de barricadas a lo largo de Avenida Grecia, en dirección a Tobalaba.

Durante la noche también se escucharon algunas detonaciones, y se registró cómo algunos vehículos intentaban evadir los cortes por pasajes internos.

Frente a este escenario, personal policial se ubicó en Avenida Tobalaba, a la expectativa de accionar, pero sin intervenir -por el momento- directamente con carros lanzaaguas y lanzagases que tienen desplegados.

Los manifestantes, por su parte, utilizaron punteros láser contra el personal de Control de Orden Público, que continuaba expectante en el lugar.

La situación de Peñalolén la noche de este domingo. (FOTO: ATON)

Situación en Estación Central

Por otro lado, la comuna de Estación Central, específicamente en Villa Francia y la emblemática calle 5 de Abril –donde se ubica el memorial en recuerdo de los hermanos Vergara Toledo y otros detenidos desaparecidos–, es escenario de manifestaciones.

En este sector, se reportó la existencia de al menos seis barricadas de gran envergadura y la presencia de unos 50 manifestantes, en su mayoría encapuchados y vestidos totalmente de negro.

Además, se percibieron impactos de bala y una gran cantidad de fuegos de artificio, algunos de ellos lanzados de forma directa a personal de Carabineros desplegado en el sector.