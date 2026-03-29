Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Manifestaciones | 29 de marzo

Día del Joven Combatiente: Se registran barricadas en Estación Central y Peñalolén

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La situación ha generado cortes de tránsito en las comunas capitalinas.

Día del Joven Combatiente: Se registran barricadas en Estación Central y Peñalolén
 ATON

Carabineros desplegó vehículos especializados con agua y gases.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Diversas barricadas incendiarias se registran la noche de este domingo en las capitalinas comunas de Estación Central y Peñalolén, en el marco de la conmemoración del el Día del Joven Combatiente.

Esta fecha, el 29 de marzo, se recuerda a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet.

En Peñalolén, se observó la instalación de al menos una docena de barricadas a lo largo de Avenida Grecia, en dirección a Tobalaba.

Durante la noche también se escucharon algunas detonaciones, y se registró cómo algunos vehículos intentaban evadir los cortes por pasajes internos.

Frente a este escenario, personal policial se ubicó en Avenida Tobalaba, a la expectativa de accionar, pero sin intervenir -por el momento- directamente con carros lanzaaguas y lanzagases que tienen desplegados.

Los manifestantes, por su parte, utilizaron punteros láser contra el personal de Control de Orden Público, que continuaba expectante en el lugar.

Imagen foto_00000002
La situación de Peñalolén la noche de este domingo. (FOTO: ATON)

Situación en Estación Central

Por otro lado, la comuna de Estación Central, específicamente en Villa Francia y la emblemática calle 5 de Abril –donde se ubica el memorial en recuerdo de los hermanos Vergara Toledo y otros detenidos desaparecidos–, es escenario de manifestaciones.

En este sector, se reportó la existencia de al menos seis barricadas de gran envergadura y la presencia de unos 50 manifestantes, en su mayoría encapuchados y vestidos totalmente de negro.

Además, se percibieron impactos de bala y una gran cantidad de fuegos de artificio, algunos de ellos lanzados de forma directa a personal de Carabineros desplegado en el sector.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada