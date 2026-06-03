Este miércoles se realizó una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago, donde se registraron enfrentamientos entre Carabineros y estudiantes, además de interrupciones en el tránsito.

La convocatoria reunió además al Colegio de Profesores, parvularias y organizaciones sociales, quienes se reunieron en Plaza Baquedano y comenzaron a movilizarse de manera pacífica hacia el poniente.

Sin embargo, los incidentes comenzaron a producirse a la altura del Metro Universidad Católica luego que Carabineros intentara dispersar a los manifestantes, debido a que el recorrido no contaba con la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

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