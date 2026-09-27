Eventual recorte a la gratuidad agita aguas en educación con miras al Presupuesto

En la antesala del ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aludió a un eventual recorte en la gratuidad, al calificar este beneficio como "muy cuantioso en términos monetarios" y asignado sin "el rigor requerido".

En entrevista con The Clinic, la titular del Mineduc fue consultada por la entrega de la ayuda previo a la llegada de la actual administración y señaló que, en general, "lo que se había visto es que la verificación del requisito socioeconómico no había sido del todo rigurosa".

"Y nosotros, en un proceso que inició la administración anterior, la administración saliente, lo continuamos, lo fortalecimos, para poder verificar de mejor manera que quienes recibieran la gratuidad por primera vez sean quienes realmente cumplan con el criterio que establece la ley", subrayó.

Arzola aseguró que en "Educación había pasado que la gratuidad es un beneficio muy cuantioso en términos monetarios y que no se estaba asignando con el rigor que se requería. Así como también con el Crédito con Aval del Estado no se estaba llevando a cabo el proceso de cobranza".

FA: "Llama la atención que el foco de la ministra sea achicar beneficios"



Desde la Comisión de Educación en la Cámara, la diputada Emilia Schneider (FA) abordó los dichos de la secretaria de Estado y dijo que es "evidente que, al igual que en muchas otras materias de este Gobierno, la mayoría las decisiones las toma el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz. Las decisiones del Presupuesto en Educación no las va a tomar la ministra sola".

Pese a esto, "llama particularmente la atención que el foco de la ministra sea achicar beneficios y políticas tan valoradas por la ciudadanía como la gratuidad que, por cierto, siempre se puede hacer más riguroso (el proceso de chequeo de antecedentes) y hacer mejor las cosas, pero pareciera ser que los desafíos globales y a nivel país en la educación chilena le pasan (a ella) por el lado", fustigó la parlamentaria.

En tanto, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión, coincidió con el diagnóstico de Arzola: "La ministra está en lo correcto. Tiene que ser muy rigurosa la asignación de estos beneficios a los estudiantes que los están solicitando, porque aquí claramente hay algunos que no cumplen con los requisitos y se les ha otorgado este beneficio en desmedro de otros", aseveró.

Como respuesta a los eventuales recortes, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a un paro nacional para este jueves 1 de octubre.

Por lo anterior, la ministra Arzola respondió que no se puede "hacer cargo de prejuicios, de que antes de que esté presentado el Presupuesto haya anuncios de disconformidad".

Paquete de medidas para enfrentar el desempleo

En paralelo, para este lunes se espera que el Presidente José Antonio Kast anuncie un paquete de medidas para enfrentar el desempleo.

Según adelantó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, el plan incluirá ejes de inversión pública y subsidios a la contratación de mano de obra para amortiguar los eventuales efectos de la megarreforma.

El exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (FA), entregó sus expectativas frente al anuncio de mañana: "El Gobierno no ha puesto sobre la mesa -en estos seis meses- políticas que ayuden a recuperar los puestos de trabajo", afirmó

"Y el Presupuesto, que esperamos conocer en los próximos días, debe tener dos grandes pilares en materia de empleo. El primero, la reactivación en obras públicas, particularmente en infraestructura, acelerar esa ejecución que hoy día tiene el Ministerio de Obras Públicas en un 26% a julio. Eventualmente, y lo hemos propuesto, que se trabajen dobles o triples turnos para acelerar el tranco de la inversión", complementó.

El otrora secretario de Estado también planteó "políticas que apunten a la empleabilidad sobre todo de jóvenes. Se puede fortalecer el subsidio unificado al empleo, pero también medidas más concretas como, por ejemplo, empleo joven por un año o que el IPS (Instituto de Previsión Social) pague las cotizaciones para facilitar a los empleadores, sobre todo a las pymes, la contratación de jóvenes por un año".