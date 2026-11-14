La decimonovena versión del Santiago Parade congregó a unas 80 mil personas en el centro de la capital para manifestarse por la igualdad de derechos, con un énfasis en la protección legal de niños, niñas y adolescentes trans frente a la proliferación de discursos de odio.

La convocatoria, organizada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), arrancó a eso de las 14:00 horas desde Plaza Italia y avanzó pacíficamente por la Alameda con destino a Plaza Los Héroes, donde concluyó con un acto cultural y proclamas políticas.

A diferencia de años anteriores, la cabecera de la marcha estuvo reservada para familias con menores de edad trans. Desde las organizaciones remarcaron la urgencia de blindar los avances en identidad de género en un momento social marcado por cuestionamientos y polarización pública.

Asimismo, el Movilh anunció que llevará al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que se le cursara una sanción económica de 5 UTM por ruidos molestos frente al Palacio de La Moneda durante una pasada Marcha del Orgullo.

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