Dado que no contamos con las condiciones de seguridad en las vías, se suspenden temporalmente los despachos de los servicios.

Si vas arriba de un %uD83D%uDE8D%uD83D%uDE8D no te preocupes, los recorridos tienen que terminar su viaje por la vía más segura.

Se evaluará retomar operación a la 01:00 AM