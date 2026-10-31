Organizaciones se movilizan en Santiago y Valparaíso contra el proyecto minero Dominga
Publicado:
Fotos Destacadas
Halloween canino: perros disfrazados se reunieron en plaza de Ñuñoa
Bomberos de Santiago ya opera el carro de altura más moderno de Chile
Cúcuta quedó blindada por el Ejército tras orden de De la Espriella
Fotos Recientes
Organizaciones se movilizan en Santiago y Valparaíso contra el proyecto minero Dominga
La manifestación de los hinchas en Arica contra la desafiliación de San Marcos
Más de tres mil personas llegaron al casting presencial de la nueva temporada de Gran Hermano
Ciento de personas participaron este sábado de las marchas "No a Dominga” en las ciudades de Santiago y Valparaíso.
La manifestación, que convocó a más de 90 organizaciones socioambientales, estudiantiles y territoriales, tuvo como eje central el llamado a rechazar de forma definitiva al megaproyecto minero-portuario Dominga de la empresa Andes Iron.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados