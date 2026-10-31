Ciento de personas participaron este sábado de las marchas "No a Dominga” en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

La manifestación, que convocó a más de 90 organizaciones socioambientales, estudiantiles y territoriales, tuvo como eje central el llamado a rechazar de forma definitiva al megaproyecto minero-portuario Dominga de la empresa Andes Iron.

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