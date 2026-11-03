Diversas organizaciones feministas se concentraron durante la tarde de este martes en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, para exigir la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, apuntado por su responsabilidad en el cuestionado proceso de rebaja de penas carcelarias que favoreció a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y a dos condenados por violaciones a los derechos humanos.La manifestación pacífica, que comenzó pasadas las 19.00 horas, incluyó intervenciones artísticas y consignas dirigidas a la sede de Gobierno. El acto concluyó luego de dos horas de desarrollo sin que se registraran incidentes ni enfrentamientos con efectivos de Carabineros.

"Estamos pidiendo la renuncia del ministro Rabat. El gobierno y el ministro le han fallado gravemente a los niños, niñas, a la juventud y también a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El Presidente de la República en Roma acaba de reafirmar su confianza plena en el ministro", cuestionó la vocera de la organización feminista 8 de Marzo, Margarita Peña.

En esta línea, afirmó que con este respaldo, el Mandatario "es el que está en problemas, porque la gran mayoría de la sociedad chilena ya no confía en el Presidente que eligieron hace tan poco tiempo atrás".

"La pérdida de confianza de este gobierno se basa en los incumplimientos graves que ha cometido: prometió estar del lado de las víctimas y perseguir a los delincuentes, y hace exactamente lo contrario", arremetió Peña.

La jornada marca la segunda semana consecutiva en que agrupaciones sociales y feministas salen a las calles de la capital para repudiar la determinación judicial y penitenciaria.

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