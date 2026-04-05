Gobierno removerá a directora de SernamEG cuando acabe su licencia

La ministra de la Mujer, Judith Marín, afirmó que removerá de su cargo a la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, cuando acabe el período de la licencia retroactiva que tiene con motivo de su tratamiento de cáncer.

El Gobierno decidió pausar su proceso de remoción luego de dar cuenta de dicho permiso, en medio de numerosas críticas políticas y públicas por haber pedido su renuncia durante su padecimiento, que corresponde a cáncer de mama triple negativo.

Pese a la polémica, de acuerdo con La Tercera, la propia Marín reconoció la determinación del Ejecutivo de continuar con la renuncia cuando finalice la licencia de Carrasco: "Sí, es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos", señaló.

Además, reconoció que la remoción no será "bala de plata" y que ha sido "una de las decisiones más dolorosas" que le ha tocado tomar, en su "condición de mujer y carrera profesional", aunque entiende que "gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también".

La ministra de la Mujer precisó, además, que la decisión tomada "es responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio". Al ser consultada por aquella confianza, apuntó que el Gobierno tenía otros lineamientos y otras situaciones que prefería dejar reservadas.

La propia Carrasco -que llegó a ser directora de SernamEG el año 2022 mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP)- también había criticado su remoción, ya que esperaba que "le dejaran terminar el tratamiento" primero.